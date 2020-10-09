Лукашенко решил, что белорусы все-таки народ, а не народец

"Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять", - заявил сегодня гражданин Лукашенко на совещании по актуальным вопросам.

К актуальным вопросам относит пропаганда, борьба с протестами и дальнейшее продвижение фейка, что за шкловского пенсионера проголосовали 80% граждан.

По его словам, народу, правда не всему, надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси.

«Держа в поле зрения наших прямых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть нашего общества, которая находится, если можно так сказать, между властью и оппозицией. Эти люди хотят стабилизации, отдельные из них находятся в состоянии неопределенности. Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси", - сказал он.

Вот только какой ориентир можно ждать от человека, который на весь мир заявляет, что «у нас правое государство».

"У нас правовое государство, нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа», - вещал сегодня Лукашенко.

"Надо понимать, что мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Сохраним стабильность внутри Беларуси - выживем, нет - нас разделят", - озвучил он свою традиционную пугалку.

"Помните, я говорил, что выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее? Вы послушали - президент красиво сказал, и ладно. А сегодня все говорят: да… Я вам говорил: пандемия пройдет, коронавирус пройдет, но где будем мы? Помните, я говорил, что Беларусь на разрыв? Все это произошло. И происходит. А мы должны выстоять…» - выставил себя Лукашенко в роли бабки Ванги.