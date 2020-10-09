Экс-ректор Гродненского медуниверситета сложил полномочия сенатора

Бывший ректор Гродненского медицинского университета Виктор Снежицкий больше не сенатор, его полномочия прекращены досрочно.

Виктор Снежицкий утверждает, что это было его решение и принял он его ввиду своего состояния здоровья, передает tut.by.

В сентябре Снежицкий перестал руководить Гродненским медуниверситетом. Вместо него Лукашенко согласовал на эту должность Елену Кроткову. До этого она была начальником главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома.

Виктор Снежицкий рассказал, что сейчас работает на кафедре в Гродненском медуниверситете.

Ранее на своей странице в Facebook он осудил насилие со стороны силовиков. Он написал: «Дорогие друзья! Поддерживаю своих коллег-медиков и всех, протестующих против насилия и задержаний. Кадры, свидетельствующие о жестоких избиениях демонстрантов, — шокируют. Только народ Беларуси, его воля определит, как нам жить дальше».

Виктор Снежицкий — известный и уважаемый кардиолог и профессор. Он руководил кардиологическим отделением, а затем был главврачом Гродненского областного кардиологического центра. Ректором Гродненского государственного медицинского университета он работал с 2010 года.

Виктор Снежицкий — член-корреспондент Национальной академии наук, автор более 450 научных работ, в том числе 12 монографий и 25 патентов. Его научные исследования посвящены проблемам лечения артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, недостаточности кровообращения и нарушениям ритма сердца.