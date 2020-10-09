Тихановская: Конституционная реформа при Лукашенко невозможна

Арест Анатолия Лебедько, который координировал работу Общественной конституционной комиссии, говорит о том, что пока Лукашенко у власти, в Беларуси невозможно провести конституционную реформу.

Так прокомментировала Светлана Тихановская арест Анатолия Лебедько.

«Режим в который раз показал, что его слова ничего не значат. Он заявлял о готовности провести Конституционную реформу — но при этом сегодня был задержан Анатолий Лебедько, который координировал работу Общественной конституционной комиссии. Эта комиссия готовила проект демократических изменений и дополнений к Конституции 1994 года. Его задержание показало: никакая Конституционная реформа при Лукашенко невозможна. Не верьте словам режима. Не посылайте ему никаких предложений, кроме одного: Лукашенко должен уйти», - заявила Тихановская.

«Несколько дней назад я назначила Анатолия Лебедько своим представителем по работе над Конституционной реформой. Он осознавал риск, на который идёт, оставаясь в Беларуси, но даже не рассматривал вариант выезда из страны. Как и Мария Колесникова, он принял решение оставаться и работать в Беларуси», - сообщила она.

«Это смелый поступок — действовать открыто, не прячась. Прятаться от народа приходится только представителям старого режима. А нам, большинству народа Беларуси, нечего скрывать. Беларусы не боятся. Беларусы знают, что на место лишенного физической свободы встанет двое. И поэтому нас уже не остановить. Мы победим», - подчеркнула Тихановская.