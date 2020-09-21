Президенты Польши, Литвы и Румынии предложили безвиз для белорусов

Польша, Литва и Румыния предлагают Беларуси помощь в проведении реформ в стране, обеспечении соблюдения прав и свобод человека, призывают ЕС расширить пакет помощи Минску.

"Мы, президенты Польши, Литвы и Румынии, как члены Европейского союза, предлагаем наши знания и навыки на пути политических и экономических реформ, создания независимых институтов, защиты условий, где уважение прав человека и свободы слова будут непоколебимой фундаментальной нормой общества", - говорится в совместном заявлении президентов этих стран, распространенном на сайте президента Польши Анджея Дуды, передает Иетерфакс.

В заявлении отмечается, что Евросоюз, поддерживая Беларусь, должен "расширить пакет мер по оказанию помощи экономической трансформации демократической Беларуси", в частности, "облегчить торговлю с ЕС и оказать помощь в переговорах о присоединении к ВТО", обеспечить "безвизовый режим, когда будут созданы необходимые условия", а также "доступ к финансовым ресурсам для перестройки и стимулирования либеральной экономики Беларуси".

Президенты подчеркнули, что "свободные, честные и прозрачные выборы являются фундаментальным правом любого народа", и "только белорусский народ имеет окончательное право решать судьбу своей страны".

"Мы... заявляем о своей воле присоединиться к народу Беларуси в создании демократического пути путем демократически избранного руководства государства, свободного гражданского общества, рыночной экономики и верховенства закона", - отмечается в заявлении.