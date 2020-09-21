Последнее обновление: 21.09.2020 13:54

Тихановская рассказала главам МИД стран ЕС о ситуации в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская проинформировала министров иностранных дел стран Евросоюза о ситуации в своей стране.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи в Брюсселе в понедельник, 21 сентября, передает DW.

"Нас действительно поражает мужество и настойчивость" белорусского народа, особенно женщин, которые "демонстрируют реальные лидерские качества", - отметил Боррель.

"Подчеркну, что мы будем поддерживать инклюзивный национальный диалог о праве белорусского народа на свободные и справедливые выборы", - сказал глава европейской дипломатии, повторив, что Брюссель не признает Лукашенко в качестве законно избранного президента Беларуси.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Мас заявил в Брюсселе, что ЕС должен проверить возможность включения президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список.

"Мы должны констатировать, что за минувшие недели ситуация не улучшилась. Насилие, которое Лукашенко применяет в отношении мирных демонстрантов, абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Мас.

Встреча Тихановской с главами МИД стран ЕС произошла перед совещанием министров, темами которого, помимо Беларуси, являются, в частности ситуация в Ливии, а также отношения с Африканским союзом и такими странами, как Алжир, Египет, Израиль, Иордания и Ливан.

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