Мининформ РБ заблокировал три сайта благотворительных фондов

Сегодня, 21 сентября, в Беларуси ограничили доступ к трем сайтам — ресурсам благотворительного фонда «Беларусь будущего», «Дапамажы.by» и фонда солидарности BYSOL.

Сайты, которые мы перечислим ниже, попали в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь» 21 сентября, передает Белорусская .ассоциация журналистов.

Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.

Итак, в черном список добавлены belarus-future.org, dapamazhy.by, bysol.org.

Благотворительный фонд «Беларусь будущего» был основан Валерием Цепкало. В его целях прописано, что фонд оказывает поддержку развития демократии и инициатив активного гражданского общества в Республике Беларусь, а также занимается предоставлением «гуманитарной, юридической и финансовой помощи гражданам Республики Беларусь, пострадавшим от политических репрессий и политических преследований».

Платформа Дапамажы.by предназначена «для помощи людям, пострадавшим из-за своей активной гражданской позиции (и не только им)». Цель — «позволить людям помогать друг другу финансово без посредников».

И фонд солидарности BYSOL собирает деньги на помощь тем, кто остался без работы по политическим причинам.

Отметим, что 10 сентября Министерство юстиции Беларуси напомнило об административной ответственности для организаторов и участников незарегистрированных фондов в поддержку протестующих.

Еще 21 августа Мининформ Беларуси заблокировал более 70 сайтов. В списке заблокированных оказался и сайт AFN.by (в Беларуси сейчас доступен по адресу afnfn.com).