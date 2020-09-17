Последнее обновление: 17.09.2020 16:27

Стачком "Беларуськалия" предлагает круглый стол с представителями норвежской Yara

Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" инициирует встречу за "круглым столом" с представителями норвежской компании Yara - крупнейшего мирового поставщика минеральных удобрений, которая покупает хлористый калий у белорусов через Белорусскую калийную компанию (БКК). Об этом сообщил ТАСС в четверг.

"Руководство "Беларуськалия" беспокоится, что могут быть протестные мероприятия с нашей стороны. Но мы заинтересованы в конструктивном диалоге и предлагаем встретиться за "круглым столом" в здании предприятия, вместе, представители нанимателя, профсоюзов, стачкома и компании Yara, чтобы услышать позиции сторон, и иметь объективную информацию", - заявил сопредседатель стачкома Анатолий Бокун, которого цитирует ТАСС.

Как сообщалось, топ-менеджмент Yara, крупного партнера "Беларуськалия" и партнера БКК, как ожидается, в пятницу посетит Солигорск для переговоров с руководством белорусского предприятия. Планируется, что руководство Yara также встретится с представителями профсоюзов.

Ранее норвежская компания разместила на своем сайте сообщение, в котором выразила обеспокоенность ситуацией в Беларуси и судьбой уволенных и отбывающих наказание белорусских шахтеров.

БКК традиционно работает со своим партнером норвежской компанией Yara по пятилетним контрактам. Так, по соглашению 2011 2015 года БКК поставляла компании Yara более 1 млн тонн калийных удобрений ежегодно.

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