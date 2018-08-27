Беларуськалий обещает в 2019 году запустить новый ГОК

Беларуськалий обещает к концу 2019 года запустить первую очередь Петриковского горно-обогатительного комбината. Об этом в воскресном эфире белорусского ТВ заявил гендиректор предприятия Иван Головатый.

Выход нового ГОК на проектную мощность в 1,5 млн т хлорида калия в год запланирован на 2021 год. К 2025 году мощность комбината должна вырасти до 3 млн т хлорида калия в год.

К концу 2019 года Беларуськалий также надеется завершить совместный с китайской Migao Corporation проект по производству нитрата калия на базе 4-го рудоуправления.

Стоимость проекта оценивается в $80 млн, срок окупаемости - 3,5-4 года. Цена NK удобрений составляет $800-850 за тонну.