Последнее обновление: 27.08.2018 14:41

Беларуськалий обещает в 2019 году запустить новый ГОК

Беларуськалий обещает к концу 2019 года запустить первую очередь Петриковского горно-обогатительного комбината. Об этом в воскресном эфире белорусского ТВ заявил гендиректор предприятия Иван Головатый.

Выход нового ГОК на проектную мощность в 1,5 млн т хлорида калия в год запланирован на 2021 год. К 2025 году мощность комбината должна вырасти до 3 млн т хлорида калия в год.

К концу 2019 года Беларуськалий также надеется завершить совместный с китайской Migao Corporation проект по производству нитрата калия на базе 4-го рудоуправления.

Стоимость проекта оценивается в $80 млн, срок окупаемости - 3,5-4 года. Цена NK удобрений составляет $800-850 за тонну.

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