Беларуськалий запустил производство нитрата калия

Беларуськалий запустил первую очередь завода по производству нитрата калия в рамках совместного проекта с китайской компанией Migao Corporation Limited.

Годовая мощность первой очереди нового завода составит 80 тыс. т нитрата калия и 62 тыс. т гранулированных азотно-калийных удобрений, говорится в сообщении на сайте компании. После запуска 2-й очереди производство вырастет до 160 тыс. тонн нитрата калия.

Удобрение будет производиться по технологии компании Migao методом конверсии нитрата аммония и хлорида калия. В качестве исходного сырья будет использован хлористый калий и импортируемый из России нитрат аммония.

"Рынок нитрата калия не такой большой. После реализации двух очередей доля белорусского нитрата калия в мировом рынке составит порядка 5%. Кроме того, если средняя стоимость калийных удобрений составляет $250-290 за 1 т, то стоимость нитрата калия составляет $800. Рентабельность построенного завода будет составлять порядка 40%", - сообщил гендиректор Беларуськалия Иван Головатый.

Стоимость первой очереди завода составляет 102,9 млн евро, из которых 57 млн евро предоставлено в рамках кредитной линии БелВЭБ.