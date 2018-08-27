БКК поставит удобрения Индии по $290 за тонну

Белорусская калийная компания договорилась с индийской IPL о повышении цены на поставляемые в Индию с сентября 2018 по июнь 2019 года калийные удобрения.

24 августа 2018 года, в ходе визита руководства Белорусской калийной компании в Нью-Дели были успешно завершены сложные и продолжительные переговоры с долгосрочным стратегическим партнером БКК в Индии, компанией IPL.

«…подписан контракт на поставку калийных удобрений на индийский рынок в период с сентября 2018 по июнь 2019 года по цене 290 долларов за тонну CFR на условиях 180-дневной отсрочки. Объемы поставок будут сопоставимы с результатами аналогичного периода прошлого контрактного года», - сообщила пресс-служба БКК.

«Повышение предыдущей цены индийского контракта на 50 долларов … отражает текущую конъюнктуру и актуальные рыночные перспективы», - утверждает компания.