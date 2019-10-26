БКК подписала контракт на поставку удобрений в Индию

Белорусская калийная компания подписала контракт на поставку удобрений в Индию, сообщила пресс-служба БКК.

"Белорусская калийная компания и компания IPL достигли соглашения, результатом которого стало подписание контракта на поставку калийных удобрений на индийский рынок по цене $280 за тонну CFR", - говорится в сообщении.

«Установленная цена не только отражает текущую конъюнктуру, но и создает перспективу для активизации удобренческого бизнеса во всех ключевых регионах", - отмечается в сообщении.

Накануне российский конкурент Беларускалия, Уралкалий, также сообщил о подписании контракта на поставку калийных удобрений в Индию. Уралкалий не указал цену на удобрения для Индии.