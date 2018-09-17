Последнее обновление: 17.09.2018 15:56

Беларусь договорилась с Китаем о $60 повышении цены на калийные удобрения

Белорусская калийная компания договорилась с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) о повышении контрактной цены на калийные удобрения на 60 долларов до 290 долларов США за тонну на условиях CFR.

Речь идет о поставках калия в Китай по июнь 2019 года включительно, сообщила 17 сентября 2018 года БКК.

«Сторонам удалось достигнуть договоренности, которая в полной мере отвечает существующим на мировом калийном рынке повышательным ценовым тенденциям», - говорится в сообщении компании.

«Соглашение о цене китайского контракта имеет стратегическое значение, так как Китайская народная республика является крупнейшим потребителем калия в мире, а существующая в Китае контрактная система поставок оказывает существенное влияние на развитие мирового рынка минеральных удобрений», - отметили в БКК.

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