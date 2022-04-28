Индия нашла замену белорусскому калию

Индия перекроет выпавшие из-за санкций поставки калия из Беларуси и России импортом дополнительных объемов из Канады, Израиля и Иордании, пишет издание The Times of India.

В прошлом году Индия импортировала 1,4 млн тонн калия из Беларуси и 600 тысяч тонн из России.

Ранее компания Indian Potash Ltd. собиралась закупить в Беларуси 1 млн тонн калийных удобрений, несмотря на санкции. И "Беларуськалий" был готов производить расчеты в рупиях.

По данным газеты, Индия договорилась об импорте 1,2 млн. тонн калия из Канады и 800 тыс. тонн из Израиля и Иордании.

Цена на калий выросла с 280 долларов за тонну в прошлом году до 590 долларов в марте 2022 года.