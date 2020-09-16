Последнее обновление: 16.09.2020 12:15

Лукашенко глубинным анализом развеивает фальсификацию выборов

Лукашенко назвал мифами заявления о революционной ситуации в Беларуси и нелегитимности выборов

«То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям. Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное - все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года», - заявил Лукашенко на встрече с политическим активом страны.

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