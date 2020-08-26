Депутат Палаты представителей: не мешайте, мы заняты делом

Инициатива "Четные люди" предложила гражданам Беларуси реализовать свое законное право - отозвать из Палаты представителей своих депутатов, поскольку они не защищают права граждан, а следовательно не выполняют свои обязанности. По всей стране активисты собирают подписи в поддержку проведения собрания для отзыва депутата Палаты представителей того или иного округа.

Сегодня член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ирина Довгало заявила, что они действительно заняты делом и помогают людям:

«Члены так называемого координационного совета, наверное, даже понятия не имеют вообще о работе депутатов Палаты представителей. А это в первую очередь — работа с избирателями. Это наши люди, у которых есть свои проблемы, и они с ними приходят к депутатам. И депутаты не отталкивают их, а стараются помочь. И все эти вопросы решаются с местными органами власти. Потому что именно в руках власти — рычаги, полномочия и ресурсы для решения проблем.

У нас есть и заасфальтированные улицы, и приведенные в порядок дворовые территории. Даже, казалось бы, частный вопрос об устройстве ребенка в учреждение образования после получения базового образования — мы его решили с управлением образования», — сказала Довгало.

Именно из-за решения таких насущных проблем депутатам не досуг заниматься такими мелкими вопросами, как вызов в Парламент главы МВД Караева для дачи отчета о действиях силовиков в период с 9 августа 2020 года или поиск "пропавших" протоколов голосования.