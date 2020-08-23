Последнее обновление: 23.08.2020 13:21

В Беларуси 22 августа были задержаны 26 граждан за право на свободу собраний

Сотрудники МВД Беларуси только за минувшую субботу, 22 августа, задержали по всей стране 26 граждан за совершение административных правонарушений.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Число участников цепи, выстроившейся от Окрестина до Куропат, и других акций в МВД оценили в 6 тыс. человек.

«В течение прошедших суток зафиксировано 75 фактов сбора граждан. В мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия (читай – за Лукашенко) приняли участие более 30 тысяч человек. Численность участников 67 протестных акций, которые прошли в 55 населенных пунктах страны, не превысила 6 100 человек. При этом на пл. Независимости в столице в течение дня группы граждан собирались трижды», - говорится в сообщении.

«По данным фактам территориальными органами внутренних дел задокументировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. Всего 22 августа задержано за совершение административных правонарушений 26 граждан», - сказано в сообщении.

В качестве примера злостного правонарушения Ольга Чемоданова приводит факт разбора ограждения возле памятника Ленину на пл. Независимости в Минске для проведения «несанкционированного мероприятия».

Вместе с тем, МИД РБ признает, что за минувшие сутки не было зафиксировано действий, «которые носили явно агрессивный характер, в том числе в отношении сотрудников органов внутренних дел».

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