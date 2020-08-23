Последнее обновление: 23.08.2020 19:47

Министр обороны сказал, что готов воевать против граждан Беларуси

Министр обороны Хренин в видеообращении заявил, что готов и будет воевать против белорусского народа. Повод для угрозы нашелся.

«В знак скорби, печали и памяти в нашей стране созданы тысячи мемориалов и памятников… Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!

Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем», - заявил Хренин.

«Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту. Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», - заявил министр обороны Хренин.

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