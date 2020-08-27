Лукашенко: На митингах в мою поддержку выступило 3 млн. человек

Лукашенко сегодня породил очередной фейк. Он заявил, что в его поддержку на митингах уже выступили 3 млн. человек.

«Уже в митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего президента выступило около 3 млн человек. Это же силища - 3 млн человек. Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей - 80%, которые за нас проголосовали", - заявил сегодня Лукашенко на совещании.

"Поэтому надо жить спокойно, заниматься каждому своим делом. А что касается меня, силовых структур и прочих, мы будем заниматься тоже своим делом. Исключительно по закону. Поэтому надо открывать Библию, я имею в виду закон, и читать: это - санкции такие, вот это - санкции такие. Мы не кровожадные, мы не собираемся никого душить, гонять по улицам, если нас к этому не вынуждают".

"Люди устали, люди поняли, что такое жить в спокойном городе-герое Минске, а что такое, когда бомбят улицы, когда на балконы забрасывают коктейли Молотова и прочие, пока петарды. Не дай бог начнут бросать гранаты. Уже вокруг нашей страны сформировались группировки, которые готовы сюда прийти и разжечь этот пожар. Мы этого допустить не можем. Я это говорю прямо и не собираюсь никого убаюкивать", - заключил белорусский правитель.

"С улицей мы справимся, как бы им ни хотелось дестабилизировать эту обстановку"…