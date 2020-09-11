Последнее обновление: 11.09.2020 14:21

Тихановская призывает поддержать Координационный совет

Светлана Тихановская объявила о старте кампании «Я / Мы - Координационный совет», призванной поддержать Координационный совет.

Работа КС далее будет организована в рамках общенационального движения, для чего будет сформирован организационный комитет этого объединения.

"Власть пытается помешать работе КС - арестами, угрозами, ссылкой за границу. Всё это испытали на себе члены Президиума Координационного Совета, который представляет интересы всех нас. Докажем, что нас такими методами не остановить! Членом КС готов стать каждый из нас. Защитить членов президиума, сохранить работу КС можно только массовым присоединением и солидарностью. Пусть нас будут сотни тысяч!»,Ю – комментирует свою инициативу сама Тихановская.

«Мы не будем терпеть унижения, насилие и издевательства еще пять лет. Мы продолжим борьбу за нашу победу для новой Беларуси. Мы призываем вас поддержать Координационный совет. Наш ответ на попытки остановить работу КС - солидарность: «Я / Мы - Координационный совет»!".

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