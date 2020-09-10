СК Беларуси принял заявление Колесниковой о похищении

Следственный комитет Беларуси принял заявление Марии Колесниковой о возбуждении уголовного дела по факту похищения и угрозы жизни.

«Утром 10 сентября адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак передала в Следственный комитет заявление подзащитной о возбуждении уголовного дела по факту похищения и угрозы жизни. Заявление приняли и сегодня состоялась встреча Марии со следователем в рамках этого заявления», - сообщил телеграм-канал штаба Виктора Бабарико.

Адвокат также подала заявление о проведении экспертизы по фактам ушибов и синяков на теле Марии Колесниковой.

«Мария чувствует себя нормально, насколько это возможно. Она бодра, соседки по камере поддерживают ее. Просит передать ей светлую и яркую одежду, чтобы разбавить серые оттенки камеры», - сказано в сообщении.