Координационный совет продолжит работу без президиума

Координационный совет продолжает свою работу несмотря на то, что все члены президиума за исключением Светланы Алексиевич либо выдворены из страны, либо находятся за решеткой.

«Согласно изменениям в Регламенте от 6.09.2020, в случае, если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в Совете принимаются Основным составом Совета простым большинством голосов. Таким образом, деятельность КС продолжается, и принятие решений возможно», - говорится в сообщении Координационного совета.

В сообщении также сказано, что приоритеты работы КС сохраняются: прекращение насилия и привлечение виновных к ответственности, освобождение политических заключенных, новые честные выборы.

«Также в ближайшее время мы запустим новые инициативы, которые помогут нам сделать поддержку беларусов видимой: у вас появятся инструменты, с помощью которых вы сможете подтвердить ваше доверие к КС», - отмечается в сообщении.