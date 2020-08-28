Линкявичюс: Для интервенции России в Беларусь нет никаких причин

Нельзя исключать вероятность вторжения России в Беларусь, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 28 августа журналистам в Берлине, где проходит неформальная встреча глав МИД стран ЕС.

«Вчера мы снова слышали заявления о создании резервных сил, которые могут быть отправлены в Беларусь, — сказал Линкявичюс. — Это пока не произошло, но исключить этого вторжения нельзя. Оно может прикрываться обязательствами двустороннего договора, но мы видим, что для интервенции нет ни правовых, ни военных, ни практических причин».

Отвечая на вопрос о санкциях в отношении лиц, которые виновны в фальсификации выборов и применении насилия к мирным демонстрантам в Беларуси, Линкявичюс сказал, что в ЕС продолжается процесс их обсуждения, передает БелаПАН.

«Мы сегодня продолжим обсуждать список и все детали. Но никакого решения сегодня принято не будет, так как данная встреча носит неформальный характер, — отметил он. — То, что происходит [в Беларуси], беспрецедентно и недопустимо. И это не может быть оправдано никакими вопросами суверенитета и так далее».

Линкявичюс подчеркнул, что все факты применения насилия к мирным гражданам со стороны силовиков должны быть расследованы. «Но мы пока не видим никаких признаков готовности это сделать», — сказал он.

Глава МИД Литвы считает, что в связи с этим ЕС должен как можно скорее ввести санкции. На вопрос, будет ли в санкционный список включен Александр Лукашенко, Линкявичюс ответил: «Я считаю, что он должен быть в списке, но у кого-то из моих коллег может быть другое мнение. Будем обсуждать».

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек сообщил, что в списке около 20 человек. «Мы пока еще официально не утвердили данный список, но у нас достигнуто общее понимание, кто должен быть в него включен, — сказал он. — Список включает около 20 человек, которые наиболее явно участвовали в фальсификации выборов и насилии над гражданами».

Петричек также считает, что Лукашенко должен быть включен в санкционный список.