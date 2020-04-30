Лукашенко: Ни копейки зарубежной помощи на деструктивную деятельность

Лукашенко сегодня в очередной раз озвучил опасения по поводу того, что зарубежные страны смогут найти лазейку и через гуманитарную помощь профинансировать белорусскую оппозицию, которая свергнет его с престола последней диктатуры в Европе.

На старте избирательной кампании в Беларуси актуальность этой возрастает многократно.

"Мы видим активизацию наших западных партнеров - различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов. Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем", - потребовал Лукашенко.

«На гуманитарной помощи в свое время выросла наша так называемая оппозиция, жила неплохо, фактически ее деятельность, антигосударственная, особенно в то время, финансировалась из-за рубежа по линии гуманитарной помощи. Я посчитал, что это неправильно, когда политическую деятельность финансируют из-за рубежа спонсоры по линии гуманитарной помощи, и установил определенный порядок», - отметил белорусский правитель. – «Честный и открытый. Если это гуманитарная помощь, и она идет на определенные цели, к примеру, здравоохранение, физкультуру и спорт, здоровье людей, чернобыльские проекты, - все до копейки должно поступить чернобыльцам, спортсменам, больным людям, я имею в виду здравоохранение".

За последние 3 года объем гуманитарной помощи, поступающей в Беларусь, составил примерно $240 млн.