Валерий Цепкало обещает отчисленным за протесты студентам учебу в Европе

Бывший претендент на участие в выборах президента Беларуси Валерий Цепкало пообещал белорусским студентам, отчисленным из-за участия в протестных акциях, учебу в вузах стран Центральной Европы.

"Мы договорились с польскими властями, что, если студент будет отчислен за свою активную гражданскую позицию, за свою гражданскую активность, он сможет продолжить обучение в вузах Польши, Балтии, Чехии и ряда других стран, которые поддержали инициативу", - сказал Цепкало во время вчерашнего стрима.

Цепкало также сообщил, что для помощи пострадавшими белорусам регистрирует фонды в Латвии, Эстонии и Великобритании, два уже созданы - на Украине и в Польше.

Кроме того, он собирает документы для уголовного дела против Лукашенко и суда над ним за рубежом.