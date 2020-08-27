Последнее обновление: 27.08.2020 17:51

Украина готова принять белорусов, которых преследуют на родине

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования со стороны властей, могут уехать в Украину.

«Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине», — написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

По словам премьера, несмотря на временные ограничения на въезд в страну иностранцев, те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом украинским пограничникам.

Накануне народный депутат Алексей Гончаренко (фракция «Евросолидарность») сообщил, что 30-дневный запрет на въезд в Украину иностранцев не будет распространяться на граждан Беларуси.

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