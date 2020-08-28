Последнее обновление: 28.08.2020 10:39

Украина приостановила все контакты с Беларусью

МИД Украины приостановил все контакты с Беларусью, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".

"Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены", - подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что Владимир Зеленский в последний раз общался с Александром Лукашенко еще до выборов президента Беларуси.

"Контактов между президентами сейчас нет и не планируется", - заявил глава украинского МИДа.

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