Украина приостановила все контакты с Беларусью

МИД Украины приостановил все контакты с Беларусью, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".

"Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены", - подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что Владимир Зеленский в последний раз общался с Александром Лукашенко еще до выборов президента Беларуси.

"Контактов между президентами сейчас нет и не планируется", - заявил глава украинского МИДа.