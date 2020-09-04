Fitch: дефолт «РуссНефти» неизбежен

Агентство Fitch вновь снизило кредитный рейтинг «РуссНефти», крупнейшим акционером которой является Михаил Гуцериев.

С рейтинга ССС+, обозначающего, что дефолт является одной из угроз для компании, он опустился до C — этот рейтинг означает, что дефолт неизбежен, передает РБК.

«Понижение рейтинга «РуссНефти» до «C» отражает два пропущенных платежа по основной сумме долга по кредиту, первоначально предоставленному ВТБ. Долговая нагрузка у «РуссНефти» высока, а ликвидность — слабая, и на нее негативно влияют низкие цены на нефть. Однако добыча компании (около 140 тыс. барр. в сутки в 2019 году) и доказанные запасы (около 1 млрд барр.) соответствуют рейтинговой категории «BB», — говорится в выводах Fitch.

В отчете Fitch указывается, что «РуссНефть» пропустила уже два платежа по кредиту, предоставленному ВТБ, на сумму в $46 млн. В марте 2020 года права на займ были переданы катарскому CQUR Bank, миноритарным акционером которого является ВТБ. В результате CQUR Bank стал крупнейшим кредитором «РуссНефти».

«РуссНефть» заявляет, что кредитор не предпринимает шагов для ускорения выдачи кредита, возврата залога или возбуждения дела о банкротстве, и что компания продолжает выплачивать проценты, пытаясь пересмотреть кредитное соглашение. Мы полагаем, что стороны фактически зашли в тупик в переговорах, даже несмотря на то, что «РуссНефть» не предоставила Fitch никаких требований или других документов, от банка», — сообщает рейтинговое агентство.

Fitch отмечает, что из-за долгового бремени возможность «РуссНефти» привлекать внешнее финансирование ограничено. Свободный денежный поток компании (FCF, рассчитывается как разница между операционным денежным потоком и капитальными расходами) в 2020 — 2021 году, как прогнозирует агентство, будет отрицательным. То, что компания пропустила платежи по кредиту, агентство считает доказательством ограниченного доступа к альтернативным источникам финансирования и слабых показателей ликвидности.

Показатели операционной деятельности у компании находятся на более высоком уровне, однако стоимость добычи у компании выше, чем у аналогичных игроков рынка, отмечает Fitch. «Мы предполагаем, что добыча «РуссНефти» сократится в 2020 году в соответствии с обязательствами России по ОПЕК + и постепенно восстановится в 2021-2022 годах. Добыча и запасы «РуссНефти«соответствуют рейтинговой категории BB. Однако у компании более высокие производственные затраты, чем у российских аналогов, и она более подвержена потенциальным изменениям в налогообложении (например, снижению налоговых льгот)», — отмечает Fitch.

Представитель «Русснефти» сообщил РБК, что основной причиной финансовых затруднений компании весной текущего года стало снижение цен на нефть на 42% в долларовом выражение, что привело к ситуации, когда цена реализации нефти была ниже начисленных налогов (начисление налогов идет с временным лагом к фактической динамики цен на нефть).

«В июле мы стали выходить на относительно стабильный режим работы. Начиная со второго полугодия 2020 компания генерирует устойчивый, положительный денежный поток, который позволяет исполнить обязательства при текущей цене на нефть в $43- $45 доллара за баррель. Что касается взаимоотношений с основным кредитором, то сегодня мы находимся в активном диалоге и рассчитываем прийти к взаимоприемлемому результату в ближайшее время», — объяснил представитель компании.