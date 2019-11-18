Яндекс меняет структуру управления

Яндекс в понедельник объявил, что совет директоров компании одобрил изменения в структуре корпоративного управления и выкуп акций на $300 миллионов.

СД одобрил выкуп акций класса А на сумму до $300 миллионов. Программа будет рассчитана на срок до 12 месяцев, ее сроки и объем будут зависеть от ряда факторов, включая рыночные условия, сообщила компания.

Совет директоров также одобрил изменения в структуре управления, которые должны быть одобрены на специальном собрании акционеров 20 декабря 2019 года.

В структуре корпоративного управления появится некоммерческий Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), передает Reuters.

Он сможет выдвинуть двух из 12 директоров в совет директоров Яндекса и участвовать в принятии решений в рамках ограниченного списка вопросов: согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, согласование передачи существенной интеллектуальной собственности, согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран.

Фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности Яндекса, говорится в сообщении компании.

Также Яндекс сообщил, что “золотая акция”, сейчас принадлежащая Сбербанку и позволяющая блокировать консолидацию 25% акций Яндекса в руках одного инвестора, перейдёт фонду.

“Когда “золотая акция” будет передана Фонду общественных интересов, права по ней будут расширены. Обновленная акция даст право выдвигать двух из 12 директоров в Совет директоров Яндекса и блокировать консолидацию 10% и более экономического или голосующего интереса в одних руках”.

“Надо было найти решение, которое станет оптимальным для трех сторон: оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах бизнеса Яндекса и защитит интересы страны”, - говорится в открытом письме главы компании Аркадия Воложа.

При этом Яндекс отметил, что не перестанет быть публичной компанией и продолжит торговаться на бирже.

“Новая структура корпоративного управления была разработана так, чтобы не затрагивать экономические интересы обычных акционеров. Свободный доступ к рынку капитала очень важен для компании, поэтому нам важно оставаться на биржах. Мы считаем, что интерес инвесторов к технологическому сектору только растет”.