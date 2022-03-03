Последнее обновление: 03.03.2022 13:36

IKEA, Volkswagen, Guinness, Staropramen и Lego прощаются с российским и белорусским рынками

IKEA приостанавливает работу в России и Беларуси. Это затронет 15 тысяч сотрудников в этих странах, говорится в заявлении IKEA.

По сути это значит, что IKEA останавливает весь экспорт и импорт продукции. Все поставки от субподрядчиков также приостанавливаются.

Немецкий автоконцерн Volkswagen принял решение остановить производство автомобилей в России до особого распоряжения.

Помимо самого бренда Volkswagen концерну принадлежат еще несколько крупных автомобильных брендов - в частности, Audi, Porsche и Skoda.

Компания Diageo, которая производит алкогольные напитки под брендами Smirnoff, Guinness, Johnnie Walker, Capitan Morgan, Baileys и другие, приостанавливает поставки своей продукции в Россию и Украину.

"Наша главная задача - безопасность сотрудников в Украине и в целом регионе", - сказал представитель компании.

О прекращении поставок объявили компании Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.

Как сообщил представитель Plzensky Prazdroj Зденек Коварж, компания перестанет поставлять пиво и в Беларусь. «На данный момент мы концентрируемся на гуманитарной помощи для украинского народа Украины», — сказал он.

Lego приостановил поставки продукции в 81 магазин в России из-за санкций и "непредсказуемой среды".

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