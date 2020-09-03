Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией

Лукашенко назвал информацию об отравлении Алексея Навального фальсификацией. Об этом он заявил сегодня на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель, она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот, мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который, я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ, отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашенко.

Лукашенко сказал, что группа специалистов подготовила для канцлера Германии Ангелы Меркель, для ее администрации факты, может быть, и заявление, которое она сделала. "Сделали они это - цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди"…

"Поэтому, я думаю, Бортникову с Нарышкиным надо будет серьезно разобраться в этой ситуации. Мы и голос передадим записанный, и текст. Полностью все материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо. Одна тоже цитата: "Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России". То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо".

"Здесь и о Беларуси разговор есть. Я вам оставлю его, вы прочитаете"…

«Спокойной жизни они нам не гарантируют, спокойной жизни нам не будет. В этом я убежден. Но вы должны понимать, что мы полны решимости отстоять свой суверенитет и независимость и не позволим здесь нас наклонять. Мы видим, откуда уже ноги растут. И не просто ноги. Мы видим, что они уже по уши увязли в этой лжи и вранье. Но правда всегда побеждала. И, наверное, господь все-таки на нашей стороне".