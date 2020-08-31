Минобороны Беларуси опять опозорилось новым фейком

Минобороны Беларуси решило догнать КГБ по количеству историй, подобных крысе в ведре или делу «Белого легиона», и замазать военный мундир по уши в грязной и беспринципной пропаганде.

Итак, новый сюжет – военные, а не сотрудники СК или КГБ, находили тайники протестующих с подручными средствами, которые не подходят для мирных демонстраций - эфире зомбоящика (ОНТ) рассказал начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский.

Касинский сказал, что во время выполнения задач по обеспечению безопасности военные нашли множество тайников с прутами, заостренными кольями. Кроме того, военные на крышах жилых домов находили покрышки, мешки с камнями и горючие жидкости.

«Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов», - сказал Касинский.

Вот еще бы лживый «замполит» ВС Беларуси рассказал бы, что это за задачи по обеспечению безопасности, во время которых военные лазают по стройкам, где можно найти и пруты, и колья. И вот совсем не понятно, что военные могли делать на крышах домов. Ведь крыши домов проверяются, как правило, вдоль маршрутов следования Лукашенко, и допуск на такие проверки имеет служба охраны президента.