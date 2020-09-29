Последнее обновление: 29.09.2020 19:14

Главный разведчик России обвинил Госдеп США в причастности к протестам в Беларуси

Госдепартамент США ведет работу над подключением к протестам в Беларуси экстремистских элементов, их подготовка проводится в Польше, Грузии, в Украине и прибалтийских странах с участием американских инструкторов.

Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает Интерфакс

"Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов. "Борцы за обновленную Беларусь" проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с госдепартаментом американских НПО", - говорится в заявлении Нарышкина, распространенном пресс-службой СВР.

По словам директора СВР, США используют "самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси".

"В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов", - сказал Нарышкин.

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