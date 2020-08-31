Лукашенко подписал распоряжение о запуске научно-образовательного спутника БГУ

Министерству образования Беларуси поручено в 2020-2021 годах обеспечить запуск научно-образовательного спутника БГУ.

Источники финансирования расходов, связанных с реализацией данного проекта, утверждены распоряжением Лукашенко.

Запустить спутник планируется в 2021 году. На орбите будет сформирована первая белорусская группировка из двух научно-образовательных спутников для отработки их взаимодействия и координации.

«Принятие распоряжения направлено на популяризацию аэрокосмической отрасли, повышение качества подготовки специалистов и развитие отечественной научной школы этого профиля, а также привлечение талантливой молодежи для разработки наукоемких технологий», - говорится в комментарии к документу.