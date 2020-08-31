Последнее обновление: 31.08.2020 18:15

Лукашенко подписал распоряжение о запуске научно-образовательного спутника БГУ

Министерству образования Беларуси поручено в 2020-2021 годах обеспечить запуск научно-образовательного спутника БГУ.

Источники финансирования расходов, связанных с реализацией данного проекта, утверждены распоряжением Лукашенко.

Запустить спутник планируется в 2021 году. На орбите будет сформирована первая белорусская группировка из двух научно-образовательных спутников для отработки их взаимодействия и координации.

«Принятие распоряжения направлено на популяризацию аэрокосмической отрасли, повышение качества подготовки специалистов и развитие отечественной научной школы этого профиля, а также привлечение талантливой молодежи для разработки наукоемких технологий», - говорится в комментарии к документу.



blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование