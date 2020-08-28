БАЖ требует возбудить уголовное дело за воспрепятствование деятельности журналистов

ОО "Белорусская ассоциация журналистов" требует от председателя Следственного комитета Республики Беларусь возбудить уголовное дело по факту событий 27 августа 2020 года, когда в отношении десятков журналистов было совершено преступление, предусмотренное ст. 198 УК республики Беларусь ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста").

27 августа в Минске и Бресте сотрудники органов внутренних дел задержали десятки журналистов, работающих в СМИ, в том числе и в иностранных, говорится в заявлении Белорусской ассоциации журналистов.

Указанные журналисты освещали общественно-политическую жизнь в нашей стране. Большинство задержанных было доставлено в РУВД Октябрьского района г. Минска. В отношении большинства протоколы задержаний не составлялись, права задержанных не разъяснялись. Сотрудниками милиции в произвольном порядке уничтожали исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ. Всё это сопровождалось угрозами повреждения или уничтожения профессиональной техники журналистов.

Данные массовые преступления являются воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналистов, принуждение их к отказу от распространения информации, совершенные с угрозой применения насилия, уничтожением или повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналистов.

Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации» закреплено, что журналист имеет право присутствовать на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию (п. 2.2 ст. 34).

Кроме того, согласно п.п. 4, 5 ст. 7 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» не допускается незаконное ограничение свободы массовой информации, которое выражается:

- в принуждении журналиста средства массовой информации к отказу от распространения информации;

- в нарушении прав журналиста средства массовой информации, установленных настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

В соответствии со статьей 198 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста либо принуждение его к распространению или отказу от распространения информации, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналиста, – наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, необходимо отметить, что в результате действий сотрудников милиции, государством в лице Министерства внутренних дел Республики Беларусь нарушены обязательства по международному договору, участницей которого является Республика Беларусь, — Международному пакту о гражданских и политических правах.

Международный пакт о гражданских и политических правах ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 05.10.1973, вступил в силу для Беларуси 23.03.1976 г. В силу пункта 1 статьи 2 Пакта государство — участник договора обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия.

Согласно статьи 3 Закона Республики Беларусь от 23.07.2008 № 421-3 от «О международных договорах Республики Беларусь», исполнение международных договоров Республики Беларусь осуществляются в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, общепризнанными принципами международного права, Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года.

В соответствии со статьей 21 Конституции Республики Беларусь, государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами государства. Венская конвенция о праве международных договоров (ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 10.04.1986, вступила в силу для Беларуси 31.05.1986) устанавливает принцип обязательности и добросовестности выполнения международного договора его участником (статья 26).

Частью 2 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах предусмотрено, что каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения или иными способами по своему выбору.

Соответственно, нарушение права на сбор, хранение и распространение информации в результате действий сотрудников милиции не соответствует условиям данной нормы международного договора.

Таким образом, следует констатировать, что государством в лице Министерства внутренних дел Республики Беларусь не соблюдена норма ч. 2 ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Обращаем внимание, что нарушение прав журналиста является не только ущемлением прав конкретного лица, но и нарушением конституционных прав всех граждан на получение и распространение информации. Журналист в местах общественно значимых событий, как и сотрудник милиции, исполняет свои служебные обязанности и действует в интересах общества. Нарушение его прав, да еще и служителями закона, недопустимо и должно повлечь за собой самую жесткую оценку со стороны государства.

В свете необходимости выполнения государством международных обязательств Следственный Комитет является той инстанцией и тем органом государства, который полномочен и обязан устранить допущенные нарушения и восстановить мои нарушенные права.

В связи с изложенным и, руководствуясь ст. 166, 167, 172-174 УПК Республики Беларусь БАЖ требует:

1) возбудить по фактам, изложенным в настоящем сообщении, уголовное дело по признакам статьи 198 УК Республики Беларусь;

2) в соответствии со ст. 131 УПК в установленном порядке отстранить подозреваемых от должности, работы, так как есть основания полагать, что они, оставаясь в должности, будут препятствовать предварительному расследованию и судебному разбирательству уголовного дела, возмещению причиненного преступлением вреда или продолжать заниматься преступной деятельностью, связанной с пребыванием в этой должности;

3) обеспечить максимальное информирование общественности о ходе расследования данного уголовного дела по фактам массового воспрепятствования законной деятельности журналистов.