В офисах куку.org и The Village Беларусь проходят обыски

Днем 27 августа силовики начали обыски в минских офисах Kyky.org и The Village Беларусь, которые находятся в одном помещении со штабом Координационного совета.

Владельца сайтов Александра Васильевича увезли на допрос. На телефоны редакций не отвечают.

Сегодня Павел Латушко сообщил, что во внутреннем дворе у входа в здание, где находятся помещения Координационного штаба и упомянутых изданий, стояли сотрудники ОМОНа. Латушко связал появление силовиков со своей персоной, но оказалось, что их интересовал Василевич.

Василевич попал числе граждан страны, задержанных во время подачи поручительства за Виктора Бабарико в КГБ Беларуси. Позже его приговорили к административному аресту.