Последнее обновление: 29.08.2020 13:24

Беларусь с 1 сентября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 сентября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 27 августа 2020 года №503.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $47,5 за 1 т (ранее - $46,9).

Пошлина на прямогонный бензин повышена с $25,7 до $26,1 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $14,0 до $14,2 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

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