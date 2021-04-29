Последнее обновление: 29.04.2021 12:37

Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 мая 2021 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно постановлению правительства № 251 от 27 апреля 2021 года, ставка экспортной пошлины на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составит $54,9 за 1 т (ранее – $57,6); прямогонный бензин – $30,1 за 1 т (ранее – $31,6); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $16,4 за 1 т (ранее – $17,2).

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование