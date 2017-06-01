С 1 июня в Беларуси снижены пошлины на нефть и нефтепродукты

С 1 июня 2017 года в Беларуси снижены ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно постановлению Совмина № 397 от 30 мая 2017 г., ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с $84,0 до $80,0 за 1 т.

Пошлина на прямогонный бензин снижена с $46,2 до $44,0 за 1 т, на товарные бензины – с $25,2 до $24,0 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $24,0 за 1 т (была $25,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 29 апреля 2017 г., тогда они также были снижены.