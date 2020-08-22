Директор департамента EPAM выступил разработчиком платформы «Голос»

Директор департамента крупнейшей IT-компании Беларуси EPAM Павел Либер «сознался» в Facebook, что участвовал в создании платформы для альтернативного подсчета голосов на выборах 2020 года «Голос». Ранее создатели проекта оставались анонимными.

Благодаря платформе сторонники перемен смогли математически доказать фальсификацию итогов президентских выборов в Беларуси.

«Я участвовал в разработке платформы «Скорая Взаимопомощь», которая помогает людям, пострадавшим из-за своих политических убеждений. Я выступал интегратором для платформы «Зубр», которая позволила зафиксировать более 6700 нарушений на избирательных участках. Я участвовал в огромном количестве цифровых благотворительных проектов Беларуси — от помощи детям с аутизмом и помощи мамам, у которых родились недоношенные дети, до приложения для спасателей МЧС и платформы для помощи Минздраву в борьбе с коронавирусом...Но самым важным социальным проектом этого года для меня стало участие в разработке платформы «Голос», - написал Либер в facebook.

«Это мой голос вы слышали (и многие даже узнавали) в интервью об этой платформе «Дождю» и «Зубр Медиа». И да, это обо мне, в том числе, Лидия Ермошина отзывалась как о «теневом Центризбиркоме», пока Генпрокуратура искала возможность заблокировать нашу платформу. И частично из-за нашей команды люди не обнаружили шторок на избирательных участках, сражались за право фотографировать бюллетени, учились качать VPN и жить несколько дней без интернета», - констатировал он.

Менеджер EPAM сообщил, что до сих пор находится не в Беларуси для безопасности проекта.

«…я хочу отметить, что платформа «Голос» сыграла свою главную роль не столько в мире чисел (хотя здесь нам тоже есть что сказать). Она стала настоящим символом гражданского контроля за честностью председателей комиссий, веры избирателей в защиту своего выбора и надежды на то, что цифровые технологии в этот раз помогут справедливости случиться. Каждый член комиссий видел, как люди фотографируют свои бюллетени. Каждый из них встал перед выбором — считать голоса честно или рискнуть и надеяться на защиту режима», - написал Либер.

Он сообщил, что в разработке платформы приняли участие более 40 белорусских специалистов.

«Сегодня мы собрали достаточно данных, чтобы сказать: выборы президента Беларуси оказались целиком и полностью сфальсифицированы. Для меня это не эмоции, не призывы, не обиды — это сухие данные, позволяющие любому, кто умеет считать, убедиться в том, что наш ЦИК считать не умеет. Это цифры, благодаря которым каждый белорус может убедиться в том, что его голос действительно был украден. И что была только создана видимость выбора и выборов», - констатировал менеджер EPAM.

«Если кратко, то наши выводы звучат так:

1. Выборы нужно признать недействительными — мы уже обнаружили фальсификации на каждом третьем участке. В Беларуси должны пройти новые — честные и прозрачные — выборы президента.

2. Итоги выборов ЦИК взял из воздуха. Он даже не удосужился пересчитать свои же (пусть и сфальсифицированные) итоговые протоколы с избирательных участков

3. Александр Лукашенко не является легитимным президентом. И очень бы хотелось, чтобы он ознакомился с этим отчетом до его уже знаменитой фразы "как можно фальсифицировать 80%?".

Финальный отчет: http://bit.ly/golos-final-report. Карта Голоса: https://partizan-results.com/