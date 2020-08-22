Тихановская: Белорусский народ требует новых честных выборов

Светлана Тихановская в очередной раз озвучила требование белорусского народа о новых честных и прозрачных выборов.

«Выборы должны проведены заново, честно и прозрачно. Этого требует белорусский народ, и он должен быть услышан», - сказала Светлана Тихановская на пресс-конференции в Вильнюсе.

Она отметила, что каждый гражданин Беларуси имеют «право не быть избитым на улице, право не оказаться в тюрьме без суда и право на отрытые честные выборы».

«Беларусь проснулась. Сотни выходят на улицы, чтобы сказать: «Уходи», «Хватит врать», «Хватит пугать», «Хватит произвола и насилия», - заявил Тихановская.

Отвечая на соответствующий вопрос, Тихановская сказала, что вернется в Беларусь, когда будет безопасно.

«Я очень хочу туда (в Беларусь) вернуться и вернусь туда обязательно, когда я буду участвовать себя в безопасности», - ответила Тихановская.

Спросили у нее и о возможном участии в новых выборах.

«Вопрос о моем возможном участии в новых выборах сейчас не стоит в повестке дня. Для начала следует добиться этих новых выборов», - заявила Светлана Тихановская.