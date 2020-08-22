Объединенный штаб Тихановской хочет расширить Координационный совет

Объединенный штаб Светланы Тихановской намерен расширять состав Координационного совета по трансферу власти, игнорируя решение властей Беларуси возбудить уголовное дело по статье 361 УК о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности.

"Мы будем расширять список членов координационного совета. Среди белорусов много активных неравнодушных граждан, которые, несмотря ни на какие угрозы, желают мирно выражать свою гражданскую позицию", - сказал в четверг вечером член президиума организации и экс-директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.

Латушко также отметил, что на допрос в рамках упомянутого дела в статусе свидетелей (пока) вызваны два члена президиума: Максим Знак и Сергей Дылевский. Позже стало известно, что и сам Латушко вызван на допрос в Следственный комитет РБ.