Последнее обновление: 23.08.2020 09:33

Польшу уже достала белорусская пропаганда о военной угрозе с Запада

Польша не намерена нарушать территориальную целостность Беларуси, заявил глава кабинета президента республики Кшиштоф Щерский.

«Нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет», — сказал Щерский, которого цитирует РБК.

По его словам, Польша всегда отстаивает верховенство международного права в отношениях между государствами, а фундамент этого закона — принцип суверенитета и территориальной целостности государств.

Щерский добавил, что президенты Вишеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) призывают другие государства не ущемлять суверенитет Беларуси.

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