Власти Беларуси ввели в Минск внутренние войска для ареста граждан

Как сообщает Радио Свабода со ссылкой на очевидцев», что милиция и ОМОН задерживали велосипедистов возле здания БНТУ, бросали их в автозаки и маршрутки вместе с велосипедами.

Поздно вечером в пятницу в Минске начались задержания велосипедистов, катавшихся по центру города

«Машина выехала на тротуар, заблокировала дорогу велосипедистам, начались задержания», - сказал очевидец событий.

Еще один очевидец сообщил, что одного из задержанных увезла скорая помощь. Его из автозака передали медикам.

«Предварительно известно, что у человека приступ эпилепсии. Сотрудники вызвали скорую. Сейчас он госпитализирован», - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.