«Голос»: Допускаем, что ЦИК Беларуси не вникал в суть платформы

Сейчас на платформе «Голос» более 959 тыс. зарегистрированных пользователей. Все эти люди ждут 9 августа, чтобы на законных основаниях сфотографировать бюллетень и отправить в систему.

«В эти дни платформа «Голос» подверглась информационному давлению со стороны государства и государственных СМИ. Для всех, кто наблюдает за нынешней предвыборной кампанией, подобные действия властей — предсказуемы. Очевидно, что все попытки пресечь общественные инициативы и давление на граждан приводят к обратному эффекту: люди объединяются с еще большей силой и стремлением отстоять свое право на честный подсчёт голосов», - говорится в обращении команды платформы «Голос», в состав которой входят более 40 программистов, дизайнеров, тестировщиков, специалистов по безопасности, юристов, социологов, маркетологов.

ЦИК блокирует любые попытки белорусов повысить прозрачность избирательного процесса: людей не пускают работать в участковых избирательных комиссиях, удаляют из списка наблюдателей, нарушают наши права и тайну голосования, модифицируя избирательные кабины, подделывают наши подписи для выдвижения в избирательные комиссии людей, которых мы не знаем, игнорируют наши многочисленные обращения в ответ на нерегистрацию кандидатов в президенты и многое другое. Все это приводит к неизбежному падению доверия к работе ЦИК, говорится в обращении.

«Платформа «Голос» является именно тем, чем она является. А именно, сервисом, направленным на реализацию и защиту конституционных прав граждан Республики Беларусь по проведению честных выборов. Любые попытки приписать ей «волшебные» свойства по организации чего-либо большего — очередная, не предусмотренная законодательством, фантазия. Чтобы удостовериться в этом, достаточно ознакомиться с платформой «Голос», - подчеркивают разрабы.

Платформа не контролирует волеизъявление граждан, не является «теневым избиркомом», не девальвирует официальные результаты выборов, не нарушает закон, не финансируется из-за рубежа, не разглашает персональные данные зарегистрированных пользователей, не агитирует ни за одного из кандидатов, не наносит вред избирателям, не занимается проведением соцопросов и главное — не призывает в массовым беспорядкам.

«Все эти обвинения прозвучали в адрес платформы от главы Центризбиркома 7 августа 2020 года. Вынуждены признать, что такая оценка работы платформы говорит о том, что ЦИК не вникал в работу «Голоса» и не разбирался в сути этой общественной инициативы», - подчеркивается в обращении.

«Платформа «Голос» не заменяет собой голосование и не является экзит-полом. Система основана на активности людей, решивших анонимно сообщить о своем выборе. В отличие от механизма проведения экзит-полов, человек сам инициирует обращение к системе и вносит в нее информацию, желая сохранить результаты своего выбора. К избирателю никто не подходит, не задаёт ему вопросы, не проводит интервью. У любого заинтересованного белоруса будет возможность пересчитать поступившие в систему бюллетени по любому из участков. И сравнить с данными ЦИК».

Члены ЦИК также могут зарегистрироваться в системе и удостовериться в ее надёжности и прозрачности.

«Мы со своей стороны гарантируем: через неделю после выборов команда разработчиков опубликует исходный код платформы без персональных данных пользователей в Open Source. Чтобы все заинтересованные IT-специалисты и представители ЦИК могли убедиться в защищенности и надёжности нашей разработки», - отмечается в обращении.

«Мы согласны с тем, что проведение социологических опросов и исследований без аккредитации действительно является нарушением законодательства. При установлении соответствующих фактов, лица могут быть привлечены к административной ответственности по статье 9.28 КоАП, санкция ч.1, которой предусматривается штраф в размере до 20 базовых величин для физлиц, и до 100 базовых величин для юрлиц.

И даже если в очередной раз нормы права будут интерпретированы таким образом, что платформу «Голос» приравняют к социологическому опросу, это ни в коей мере не затронет интересы, права и свободы избирателей, зарегистрированных в нашей системе», - сказано в обращении.