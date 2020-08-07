В Минске задержано доверенное лицо Тихановской

В Минске задержаны доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Андрей Смоленчук и его супруга Жанна Мякиш.

Как сообщает тг-канал «Страна для жизни», они оба находятся в РОВД заводского района Минска.

«Это может быть связано с тем, что именно Андрей Смоленчук предоставил свой офис под штаб Светланы Тихановской, пока его бизнес приостановлен и сотрудники в отпуске. Вторая версия -- что власти выбивают доверенных лиц Светланы Тихановской, чтобы предотвратить их участие в наблюдении в основной день голосования», - сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

«В любом случае мы расцениваем это как давление на кандидата и требуем остановить беззаконие», - заявила она.