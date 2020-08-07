Последнее обновление: 07.08.2020 15:38

Путин позвонил Лукашенко (Update)

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.

«Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», - говорится в сообщении.

«Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке», - также сказано в сообщении.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений», - отметили в Кремле.

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