Путин позвонил Лукашенко (Update)

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.

«Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», - говорится в сообщении.

«Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке», - также сказано в сообщении.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений», - отметили в Кремле.