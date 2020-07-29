Последнее обновление: 29.07.2020 16:59

Посольство РФ запросило у властей РБ информацию о задержанных россиянах

Посольство России не получало официального уведомления от правоохранительных органов Беларуси о задержании российских граждан на территории Беларуси, в связи с чем направило запрос властям синеокой.

"Посольство не получало официального уведомления о задержании российских граждан на территории РБ. Запросили официальную информацию у компетентных органов Беларуси", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Как сообщалось, в Беларуси задержаны 32 гражданина РФ, которые являются сотрудниками ЧВК "Вагнер".

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