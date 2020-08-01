Последнее обновление: 01.08.2020 17:51

Украина открыла границу для белорусов

Минздрав Украины опубликовал перечень стран «красной» и «зеленой» зон по показателям распространения COVID-19.

В перечень стран «красной» зоны, в частности, входят США, Израиль, Бразилия, Черногория, Армения, Казахстан, Молдова, Румыния, Сербия, Швейцария, Канада, Франция, Польша, Германия, Чехия, Кыргызстан, Япония и десятки других стран.

В список государств «зеленой» зоны вошли: Швеция, Португалия, Беларусь, Хорватия, Великобритания, Египет, Италия, Греция, Шри-Ланка, Эстония, Латвия и другие.

С 1 августа в Украине изменился подход к формированию перечня стран «красной» и «зеленой» зон по показателям распространения коронавируса.

Приезжающие из страны "зеленой зоны" должны иметь полис медицинского страхования, и без самоизоляции и без проведения тестов проходят на территорию Украины.

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