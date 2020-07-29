Кремль прокомментировал коронавирусный фейк от Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков весьма своеобразно прокомментировал заявление Лукашенко о бессимптомном заражении коронавирусом.

"Нет, мы не располагаем никакой информацией, ранее мы никогда не слышали и не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом", - сказал Песков.

"В любом случае все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы, все нормально", - добавил Песков.

Живы и здоровы чиновники из близкого окружения Лукашенко, если верить фото и видео с мероприятий с участием белорусского правителя.

Буквально позавчера о коронавирусе не знал и сам Лукашенко. И даже тесты на коронавирус, которые Лукашенко сдает ежедневно, а порой и 2-3 раза на день, были отрицательными.

Просто было решено, что настал тот самый момент, когда белорусскому правителю надо заболеть коронавирусом: и народу станет ближе (не бог – тоже заразился), и медийную повестку перехватит, и реальную проблему "хромой утки" (со здоровьем) скроет. Второе сработало в основном на зарубежные СМИ.

В Беларуси сообщение о коронавирусе у Лукашенко не вызвало фурора – к его фейкам все уже давно привыкли и не обращают внимания.