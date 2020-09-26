Форум регионов Беларуси и России пройдет «в Zoom»

Делегация Совета Федерации не поедет в Беларусь на форум регионов, участники будут работать дистанционно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Действительно, лично в Беларусь никто не поедет, участники форума будут работать по видео-конференц-связи из Совета Федерации. Это решение принято в связи с обострением ситуации с коронавирусом, - пояснил Тимченко.

Он добавил, что выступление спикера Совфеда Валентины Матвиенко на форуме также будет дистанционным.

VII Форум регионов Беларуси и России на тему "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России" пройдет 28-29 сентября в Минске.